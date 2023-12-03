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В Украине объявлена воздушная тревога: в чем причина

Фото: в Украине объявлена воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается о взлете российского истребителя МиГ-31К с аэродрома в Северном Кавказе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 13:04 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Карта выглядит так:

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:04 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как сообщают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Моздок

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Моздок", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Ночная атака 3 декабря

Вечером, 2 декабря, российские террористы запустили несколько групп ударных дронов типа "Шахед" по территории Украины. Воздушная тревога была объявлена в ряде южных, центральных и западных областей.

Ближе к 3 ночи, 3 декабря, в Хмельницкой области сообщали о работе ПВО.

Согласно сообщению Воздушных сил, противник атаковал Украину 12-ю ударными БпЛА с района Приморско-Ахтарск. Также была запущена авиационная ракета Х-59 из воздушного пространства Белгородской области. В общей сложности противовоздушная оборона уничтожила 10 БПЛА "Shahed-136/131". Управляемая авиационная ракета Х-59 не достигла своей цели.

Утром тревога была вновь объявлена на территории Киевской области.

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