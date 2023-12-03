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В Хмельницкой области работали силы ПВО

Воскресенье 03 декабря 2023 02:55
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В Хмельницкой области работали силы ПВО Фото: в Хмельницкой области работали силы ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Хмельницкой области работали украинские силы противовоздушной обороны сегодня ночью, 3 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

Сообщается, что в регионе обошлось без пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры.

"Во время воздушной тревоги в Хмельницком районе работали силы ПВО. По состоянию на данный момент сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждение инфраструктуры не поступало. Благодарим ВСУ за оборону неба над Хмельнитчиной", - говорится в сообщении Тюрина.

Ранее в Воздушных силах ВСУ заявили, что в области замечены вражеские дроны-камикадзе типа "Шахед", которые двигались в направлении Староконстантинова, также жителей города призывали оставаться в укрытиях.

Удары по Хмельницкой области

В последнее время российские войска часто направляют свои дроны-камикадзе по территории Хмельницкой области.

Так, ночью 28 ноября, во время обстрела оккупантами, обломки сбитого дрона упали на крышу частного дома. Днем, во время воздушной тревоги жители Хмельницкой области слышали взрывы.

Также взрывы во время воздушной тревоги в Хмельницкой области были 24 ноября. Позже Тюрин заявил о работе ПВО.

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