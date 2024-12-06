В Украине объявлена масштабная тревога: в чем причина

По состоянию на 13.41, как и упоминалось выше, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Угроза баллистики

Как пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения по всей территории Украины.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны российские войска систематически осуществляют атаки на территорию Украины. Для атак агрессор использует ракеты и беспилотные летательные аппараты, которые часто наносят значительные разрушения и угрожают жизни мирных жителей.

В ночь на 6 декабря российские террористы запустили против Украины 53 дрона. Тогда же противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 32 из них. Также 16 дронов были локально потеряны, а 2 - вышли из подконтрольного воздушного пространства.