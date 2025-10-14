RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Украине объявлена масштабная тревога из-за российского МиГ-31К

Иллюстративное фото: в Украине объявлена масштабная тревога 14 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине во вторник, 14 октября, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии предупреждение об опасности распространилось по всей Украине.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 11:50

Воздушные силы сообщили об отбое угрозы по МиГ-31К.

Стоит напомнить, что в Украине действует строгий запрет на съемку и публикацию работы сил противовоздушной обороны, а также последствий ракетных атак. Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, рекомендуется сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно пройти в укрытие.

 

Обстрелы Украины

Напомним, вечером 12 октября российская армия нанесла удар управляемыми авиабомбами по Харькову. В городе произошли разрушения и пожары, есть раненые среди гражданских.

Под вражескую атаку попала также Кировоградская область - из-за обстрелов пришлось изменить маршруты нескольких пассажирских поездов.

По информации Воздушных сил, ночью оккупанты запустили 96 ударных беспилотников различных типов с шести направлений. Часть дронов удалось уничтожить, однако некоторые достигли целей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВоздушная тревога