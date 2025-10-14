В Украине объявлена масштабная тревога из-за российского МиГ-31К

В Украине во вторник, 14 октября, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии предупреждение об опасности распространилось по всей Украине.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили Воздушные силы.
Обновлено в 11:50
Воздушные силы сообщили об отбое угрозы по МиГ-31К.
Стоит напомнить, что в Украине действует строгий запрет на съемку и публикацию работы сил противовоздушной обороны, а также последствий ракетных атак. Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, рекомендуется сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно пройти в укрытие.
Напомним, вечером 12 октября российская армия нанесла удар управляемыми авиабомбами по Харькову. В городе произошли разрушения и пожары, есть раненые среди гражданских.
Под вражескую атаку попала также Кировоградская область - из-за обстрелов пришлось изменить маршруты нескольких пассажирских поездов.
По информации Воздушных сил, ночью оккупанты запустили 96 ударных беспилотников различных типов с шести направлений. Часть дронов удалось уничтожить, однако некоторые достигли целей.