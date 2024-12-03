В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

В Украине утром вторника, 3 декабря, была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ 31К", - сообщили в воздушных силах.
Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а затем он распространился на всю территорию Украины.
Обновлено в 11:15.
В Украине объявлен отбой тревоги из-за угрозы МиГ-31К.
Следует напомнить, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Также жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.
Последние месяцы Российская Федерация почти каждую ночь наносит удары по территории Украины. Из-за этого была значительно повреждена энергетическая инфраструктура.
В частности, в ночь на 2 декабря Россия запустила против Украины 110 дронов. Тогда же ПВО удалось уничтожить 52 БПЛА. Еще 50 беспилотников локационно потеряно.
А в ночь на 3 декабря враг запустил 28 ударных дронов типа Shahed и беспилотники других типов. Силы ПВО сбили 22 дрона.
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