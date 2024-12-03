RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В Украине утром вторника, 3 декабря, была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ 31К", - сообщили в воздушных силах.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а затем он распространился на всю территорию Украины.

Обновлено в 11:15.

В Украине объявлен отбой тревоги из-за угрозы МиГ-31К.

Следует напомнить, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Также жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

Обстрелы Украины

Последние месяцы Российская Федерация почти каждую ночь наносит удары по территории Украины. Из-за этого была значительно повреждена энергетическая инфраструктура.

В частности, в ночь на 2 декабря Россия запустила против Украины 110 дронов. Тогда же ПВО удалось уничтожить 52 БПЛА. Еще 50 беспилотников локационно потеряно.

А в ночь на 3 декабря враг запустил 28 ударных дронов типа Shahed и беспилотники других типов. Силы ПВО сбили 22 дрона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МіГ-31КВойна в УкраинеВоздушная тревога