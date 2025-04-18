В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина (отбой)

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете вражеского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

По состоянию на 14:32 в Украине начали постепенно объявлять об отбое воздушной тревоги.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - пишут Воздушные силы.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 14:19 (alerts.in.ua)

По состоянию на 14:19 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Обстрелы Украины со стороны России

Враг регулярно атакует украинскую территорию применяя ракеты различных типов, беспилотные летательные аппараты (БпЛА), артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБы). Под удар также попадают гражданская инфраструктура, что создает серьезную угрозу для украинцев.

К атакам дронам враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 18 апреля он запустил против Украины шесть ракет и 37 беспилотных летательных аппаратов. Во время обстрела один из БпЛА попал по частному цеху по производству поясов, в результате чего погиб человек. Также террористы ударили ракетой по Харькову. Сейчас известно о 98 раненых в городе.

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