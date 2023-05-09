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В Киеве и большинстве областей объявлена воздушная тревога, звучат взрывы

Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине сегодня ночью, 9 мая, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее связывают со взлетами российского стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 5:06

В Киевской области были слышны взрывы, в

Обновлено 4:39

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил о повышенной опасности и призвал пройти в укрытия.

Ранее глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил, что в случае объявления воздушной тревоги сегодня ночью, на нее необходимо соответствующе реагировать – следовать в укрытия, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

"Полагаемся на наших защитников. Слава силам ПВО и слава ВСУ", - добавил Лукашук.

Напомним, что прошлой ночью российские войска атаковали иранскими "Шахедами" Киев. Более 30 дронов наша ПВО сбила над столицей. Также враг совершил ракетную атаку по Одесской области.

Также добавим, что вчера утром уже сообщалось о взрывах в Херсоне, а также в Днепропетровской и Харьковской областях.

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Вторжение России в Украинувоздушная тревога