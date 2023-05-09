В Киеве и большинстве областей объявлена воздушная тревога, звучат взрывы

В Украине сегодня ночью, 9 мая, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее связывают со взлетами российского стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Ранее глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил, что в случае объявления воздушной тревоги сегодня ночью, на нее необходимо соответствующе реагировать – следовать в укрытия, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил о повышенной опасности и призвал пройти в укрытия.

В Киевской области были слышны взрывы, в

Напомним, что прошлой ночью российские войска атаковали иранскими "Шахедами" Киев. Более 30 дронов наша ПВО сбила над столицей. Также враг совершил ракетную атаку по Одесской области.

Также добавим, что вчера утром уже сообщалось о взрывах в Херсоне, а также в Днепропетровской и Харьковской областях.

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