В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, есть риск ракетного удара

Во всех регионах Украины сегодня ночью, 1 мая, была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Обновлено (4:52)
В Киевской ГВА подтвкрдили работу сил ПВО.
Обновлено (4:48)
Ермак заявил, что работает украинская ПВО.
Обновлено (4:42)
Спикер Одесской ОВА заявил, что зафиксирован полет целей по направлению: Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Черкасской областей.
Обновлено (4:38)
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил о повышенной опасности.
Обновлено (4:36)
В Киевской ОВА также предупредили об угрозе ракетного удара и рекомендовали находиться в укрытиях, или соблюдать правила "двух стен".
Обновлено (4:33)
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что войска РФ пытаются выявить украинские системы ПВО и подчеркнул, что в Одесской области пока все чисто.
Обновлено (4:32)
Мэр Ровно, а также глава Днепропетровского облсовета призвали реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Обновлено (4:30)
Ермак призвал не сообщать о работе сил ПВО и позаботиться о своей безопасности.
Обновлено (4:23)
Сообщается, что первые российские ракеты вошли в воздушное пространство страны и летят в сторону Черкасс.
Руководитель Офиса президента призвал не игнорировать воздушную тревогу.
Ранее также руководитель полиции Николаевской области Сергей Шайхет попросил украинцев не игнорировать тревоги в связи с тем, что оккупанты готовят суммарный "залп" около 100 ракет.
Ранее мы писали, что вчера, 30 апреля, в Днепропетровской области был слышен звук взрыва.
Напомним также, что вчера оккупанты обстреляли Никопольский район. В результате атаки есть жертвы и повреждения инфраструктуры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.