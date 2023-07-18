В Украине офицерское звание можно получить без высшего образования. Подписан закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 8339, который во время военного положения позволяет военнослужащим без специального высшего образования получать офицерские звания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта.

Данный закон позволит во время военного положения назначать лиц сержантского и старшинского состава без высшего образования на младшие офицерские должности с присвоением офицерского звания. Однако для этого они должны иметь опыт боевых действий не менее полугода.

Лицо, претендующее на офицерское звание, не должно иметь непогашенных дисциплинарных взысканий.

Кроме того, закон во время действия военного положения позволяет принимать на военную службу офицеров от 20 до 40 лет (ранее было до 30 лет).

Заметим, что до этого, чтобы получить офицерское звание, необходимо было иметь военное образование, полученное в профильном учреждении высшего образования. Учиться нужно было не менее 4 лет в бакалавриате и полутора годах магистратуры.

Был и более простой вариант – необходимо было учиться два года на военной кафедре при заведении высшего образования. Впоследствии, такой выпускник мог подписывать офицерский контракт с Вооруженными силами Украины.

Также военные, получившие звание офицера по своему боевому опыту, но не имеющие соответствующего образования, должны будут в течение полугода после окончания военного положения пройти курс военной подготовки по своему направлению.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардией. Им стал боевой офицер Александр Пивненко.

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