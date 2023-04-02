В Украине офицером можно будет стать без высшего образования, но есть условия

Украинцы без высшего образования смогут подписать контракт лиц офицерского состава, но для этого необходим опыт участия в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замначальника отделения военной кадровой политики Департамента кадровой политики Минобороны Сергея Литовченко.

По его словам, новые изменения в закон позволят принимать во время действия военного положения на службу по контракту лиц офицерского состава сержантов и старшин, которые не имеют высшего образования, но участвовали в ведении боевых действий.

Для повышения они также не менее трех месяцев должны были успешно выполнять обязательства на должности офицера. Им будут присваивать звание младший лейтенант.

"В то же время таким военнослужащим с целью повышения мотивации к военной службе и возможности реализации своего потенциала во время ее прохождения на офицерских должностях предоставляется возможность не позднее шести месяцев со дня прекращения или отмены военного положения пройти соответствующий курс военной подготовки по направлению, которые соответствует профилю служебной деятельности", - добавил Литовченко.