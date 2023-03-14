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Киевлян предупредили о сильном ветре до конца суток и дали советы

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Киев, Вторник 14 марта 2023 11:31
Киевлян предупредили о сильном ветре до конца суток и дали советы Фото: Киевлян предупредили о сильном ветре до конца суток (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня, 14 марта, объявили штормовое предупреждение. Сильный ветер продержится в столице до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайшее время, с удержанием до конца суток 14 марта порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с чем синоптики объявили 1 уровень опасности - желтый.

Местные жители предупреждают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В свою очередь в КГГА призвали киевлян во время сильного ветра держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, по данным синоптиков, погода в Украине сегодня будет сухой, но ветреной. Температура воздуха в большинстве своем будет с отметкой плюс.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что до конца недели в Украину могут вернуться ночные морозы.

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