Украине для обороны всей линии фронта нужно 4 млн дронов, - еврокомиссар

По его словам, в 2025 году для покрытия линии фронта потребуется изготовить около четырех миллионов дронов.

"На линии фронта протяженностью 1200 км около 80% попаданий приходится на дроны - обычный танк, который входит в зону поражения, выживает в среднем шесть минут. Но россияне также умеют использовать дроны, поэтому Украина подсчитала, что в этом году произведет четыре миллиона дронов для покрытия этой линии фронта", - рассказал еврокомиссар.

Кубилюс также сравнил эти потребности с ситуацией в странах ЕС.

"Я начал считать, сколько дронов понадобится государствам-членам ЕС или НАТО в случае атаки России. Литва, моя страна, имеет 200 км границы с Калининградом и 700 км с Беларусью - нам понадобится около трех миллионов дронов в год", - сказал он.

При этом еврокомиссар подчеркнул, что дроны нуждаются в обновлении каждые несколько месяцев.

По его словам, традиционная модель оборонной промышленности, которая базируется на долгосрочных контрактах и стабильности, не отвечает требованиям новой войны.

"Это вызов, который мы обсуждаем с НАТО - как должны измениться цели относительно возможностей в новых условиях", - заявил еврокомиссар.

Он привел совет украинцев: формировать команды инженеров, конструкторов, операторов и цифровых специалистов, хранить запасы компонентов, но не изготавливать дроны заранее - ведь неизвестно, какие именно будут нужны.

Кубилюс также рассказал о еще одном элементе украинской инновационной системы - бонусы для операторов дронов за пораженные цели.

"Уничтожение дорогой российской системы дает 200 баллов, тогда как за попадание в солдата - всего шесть. Операторы соревнуются между собой, а победители получают лучшие дроны", - сообщил он.

"Речь идет не только о дронах, а о совсем другом подходе к ведению обороны", - подытожил Кубилюс.