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В Украине ограничили деятельность онлайн-казино

Фото: Азартные игры в Интернете в Украине ограничили постановлением Кабмина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял постановление о противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет. Она будет действовать до вступления в силу нового закона, который Верховная рада пока приняла только в первой действии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 17 мая 2024 года №566.

Согласно документу ограничена реклама азартных игр с символикой Вооруженных сил и других воинских формирований.

Также постановлением установлено, что:

  • регистрация организаторами азартных игр в Интернете нескольких клиентских счетов для одного игрока запрещена;
  • во время проведения азартных игр в Интернете организаторы обязаны ввести обязательные перерывы в азартной игре для каждого игрока и после регистрации игрока в онлайн-системе или до момента принятия ставки получить от игрока информацию о:
    • лимите средств, которые игрок желает тратить на азартную игру в течение определенного времени (сутки, недели, месяца), и установить ему выбранный лимит с возможностью его изменения не чаще одного раза в месяц;
    • максимальном времени непрерывного участия игрока в азартной игре в течение суток и максимального времени его участия в течение недели и установить выбранное время участия в игре.

Ограничения доступа к веб-сайтам, с использованием которых организуются, проводятся азартные игры или предоставляется доступ к ним без соответствующей лицензии путем блокирования доменных имен осуществляется Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи.

Ограничение азартных игр в Интернете

Напомним, 20 апреля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в Интернете. Документ предусматривает запрет регистрировать несколько аккаунтов для одного игрока, а также определение лимита времени в игре в неделю.

После этого Верховная рада приняла в первом чтении проект закона о борьбе с игровой зависимостью (лудоманией), предусматривающий ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и ограничение на работу онлайн-казино.

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