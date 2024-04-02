В Украине ограниченно пригодные должны повторно пройти ВВК

В законе указано, что мужчины, признанные ограниченно годными к службе, должны будут пройти повторное медицинское освидетельствование в течение 9 месяцев. Это связано с тем, что в Украине было отменено понятие "ограниченно пригодное" к службе в ВСУ.

В этом же законе прописаны нормы обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Как рассказал Железняк, законопроект был значительно доработан.

В частности:

появилась возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в том числе за границей, без необходимости через четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию;

установлен на уровне закона денежной выплаты в размере 15 млн грн семье защитника в случае его гибели.

Что предшествовало

Напомним, 21 марта, Верховная Рада приняла закон о повторном медицинском осмотре ограниченно подходящих мужчин.

Согласно нововведениям мужчины, признанные ограниченно пригодными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

Кроме этого Верховная рада в целом приняла закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Новый законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклоняющихся и не только.

В настоящее время новый законопроект находится на рассмотрении в Комитете по национальной безопасности. Нардепы подали к нему уже более 4 тысяч правок.

Как Совет работает над законопроектом и к чему готовиться – в материале РБК-Украина.

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