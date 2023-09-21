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В Украине ограничат ставки по микрокредитам

Украина, Четверг 21 сентября 2023 12:43
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В Украине ограничат ставки по микрокредитам Фото: Ставки по кредитам в Украине ограничат на уровне 350% годовых  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о дополнительном регулировании рынка потребительских кредитов в Украине. Проект за основу поддержали 243 депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Новые нормы

Законопроектом № 9422 , в частности, предлагается:

  • ввести показатель "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту", определить порядок ее расчета и установить максимальный размер на уровне 1% в день от общего размера кредита (около 350% годовых - ред.);
  • установить требования обязательного указания в договоре о потребительском кредите информации о дневной процентной ставке (кроме потребительских кредитов, выполнение обязательств по которым обеспечено залогом/ипотекой или правом доверительной собственности);
  • запретить кредитодателю и новому кредитору потребовать уплаты любых платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите и/или не учтенных в расчете дневной процентной ставки, указанной в договоре о потребительском кредите;
  • наделить НБУ полномочиями устанавливать дополнительные требования к оценке кредитоспособности заемщика, а также устанавливать дополнительные требования к составляющим расчета дневной процентной ставки;
  • обязать кредитодателю передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита хотя бы в одно из бюро кредитных историй, осуществлять оценку кредитоспособности потребителя;
  • запретить устанавливать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока использования кредита (продление срока использования кредита должно осуществляться исключительно путем заключения дополнительного договора по договоренности сторон);

Проблема микрокредитов

Ранее в НБУ заявили, что финансовые компании, занимающиеся микрокредитованием, сознательно выбирают бизнес-модель предоставления своих услуг уязвимым слоям населения, которые часто не осознают последствий своих действий.

В НБУ сообщили, что ставки по микрокредитам финансовых компаний в среднем составляют 1500% годовых. В НБУ предлагали ограничить ставки уровнем 0,8% в день. Сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2,5%.

Напомним, закон о потребительском кредитовании и формировании и обращении кредитных историй полностью вступил в силу 1 января 2021 года и изменил правила микрокредитования.

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