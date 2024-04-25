В Украине объединяют университеты. Зачем это делают и кто подпадет под укрупнение

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Зачем в Украине объединяют высшие учебные заведения

Об укрупнении заведений высшего образования в Украине задумались из-за демографических показателей – количество студентов уменьшается.

Еще 15 лет назад в Украине заканчивали обучение в школах около 670 тысяч выпускников. И большинство из них поступало именно в украинские университеты. Сегодня же эта цифра уменьшилась почти вдвое – количество выпускников равняется 360 тысячам, говорит заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

"Ни для кого не секрет, что с нынешними демографическими и экономическими показателями существующая сеть учреждения высшего образования не является оптимальной и эффективной. Самым приемлемым сценарием является объединение, и, логичнее всего, чтобы сами руководители заведений в регионах (вместе с местными администрациями) предложили свои решения", – отмечает он на своей странице в Facebook.

Также изменения коснутся уменьшения количества высших учебных заведений. В Украине около 170 вузов, которые подчинены государству. Вместо этого планируют оставить 100, добавляет Винницкий. По его словам, в городах, где население составляет от 100 до 350 тысяч человек, следует содержать не более двух вузов.

В последние годы значительно ухудшилась демографическая ситуация, сократилось количество абитуриентов и студентов. Это связано и с сокращением рождаемости и с военными действиями. Но студентов в Украине становилось меньше и раньше, комментируют РБК-Украина в Министерстве образования и науки Украины.

"За последние 15 лет среднее количество студентов на одно заведение высшего образования уменьшилось с 6,5 тысяч студентов до 3,5 тысяч. Эти демографические показатели демонстрируют, что для оптимального использования государственных средств необходимо проводить работу по модернизации сети ЗВО и укрупнения заведений высшего образования. И делать это нужно уже сейчас, не дожидаясь завершения войны", – объяснили такое решение в ведомстве.

Какие университеты подпадут под объединение

5 января этого года в Кабмине было принято решение об объединении Николаевского национального университета имени Сухомлинского с Национальным университетом кораблестроения и образования многоотраслевого Университета кораблестроения и развития юга.

Между тем, Одесский государственный экологический университет с Физико-химическим институтом защиты окружающей среды и человека присоединились к Одесскому национальному университету имени Мечникова.

Фото: Николаевский национальный университет имени Сухомлинского (wikipedia.org)

В феврале была проведена реорганизация еще нескольких заведений высшего образования: Научно-исследовательский институт украиноведения теперь будет работать в составе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Также в МОН рассматривалось присоединение Харьковского национального университета им. Сковороды в ХНУ им. Каразина, но руководство вуза выступило против. Там заявили, что МОН приняло это решение без обсуждений, не объяснив ничего коллективу. Позже министр образования Оксен Лесной сказал, что наконец университету Сковороды дали возможность работать автономно. Решение объяснил профильностью вуза.

"В частности, это связано с процентом профильного трудоустройства выпускников-педагогов. И с тем видением, которое предложило нам руководство университета по дальнейшему развитию. В вузе заверили, что будут сосредотачиваться на подготовке педагогов, в том числе специальной педагогики", – отметил министр.

Также объединят Украинскую академию книгопечатания и Национальный университет "Львовская политехника". Полесский национальный университет объединится с Житомирским государственным университетом имени Ивана Франко, Луцкий национальный технический университет – Донецкий национальный технический университет.

Также планируется, что Львовский национальный университет природопользования присоединится к Львовскому национальному университету ветеринарной медицины и биотехнологии им. Гжицкого. Собираются оптимизировать университеты и в меньших городах: Умани и Каменце-Подольском. Там, где есть два университета, должно быть одно заведение высшего образования.

Важно. В конце марта в МОН заявили, что процесс укрупнения приостановили на время вступительной кампании. После ее завершения процесс возобновят. В течение следующих месяцев ведомство обещает работать над эффективными стратегиями для такой модернизации.

Фото: В городе с населением от 100 до 350 тысяч человек стоит содержать не более двух вузов (Getty Images)

Потеряют ли работу преподаватели и что будет со студентами

В МОН в ответ на запрос РБК-Украина говорят, что проводят аналитическую и консультационную работу по рассмотрению возможности и целесообразности объединения некоторых учреждений высшего образования. Там напомнили, что государственные учреждения высшего образования финансируются непосредственно из государственного бюджета, а решение по усовершенствованию сети принимает Кабмин.

В то же время, некоторые университеты выступили против объединения. То, что решение объединения нравится не всем, министерству известно. Среди проблем, которые возникают в процессе – опасения работников и студентов заведений, что они внезапно могут потерять работу или место обучения.

"Важно вести разъяснительную работу. Ее нужно проводить после соответствующего решения КМУ. Во всех случаях оптимизации сети работники точно смогут работать по крайней мере до окончания учебного года. А в случаях уникальных отраслевых специальностей, известных научных школ – такие работники будут работать в отдельных структурных подразделениях более мощного заведения. Студенты же продолжат обучение на образовательных программах без изменений: это будет предусмотрено соответствующим распоряжением Кабинета Министров Украины и приказом МОН", – объясняют РБК-Украина в пресс-службе МОН.

Студентам также обещают, что от процесса укрупнения они ничего не потеряют и даже выиграют. При поступлении на бюджет после присоединения единого университета к другому студент продолжит обучение на тех же условиях. А если вы вступали на контракт там, где обучение дешевле, вы продолжите учиться за те же деньги.

"Обучение в большем университете для студентов означает также доступ к более широкому кругу профильных и квалифицированных преподавателей, дисциплин к изучению и лучшей материально-технической базе", - отмечает Оксен Лесной.

Какие изменения нужны в университетах: мнение эксперта

Вопрос укрупнения университетов для Украины комплексный и непростой, говорит в комментарии РБК-Украина Иннола Новикова, доктор экономических наук, визит-профессор Естественно-гуманитарного университета в Седельце (Польша).

"Сейчас в образовании Украины много проблем. Во-первых, поступающих каждый год меньше. И, к сожалению, эта тенденция будет продолжаться. Во-вторых, Украина имеет обязательства в рамках евроинтеграции оптимизировать количество учреждений высшего образования. В-третьих, в период 2023-2024 годах среднее количество студентов в заведениях высшего образования уменьшилось более чем вдвое по сравнению с 2007 годом", – объясняет она.

Фото: Национальный университет "Львовская политехника" (wikipedia.org)

Многие учебные заведения на сегодняшний день действительно имеют большие проблемы с качеством подготовки студентов, квалификацией преподавателей.

"Особенно это касается регионов, но Киев – также не исключение. Однако очень важно при объединении и оптимизации сети учреждений высшего образования учесть уместность и необходимость этого процесса. Перед полномасштабной войной в Украине примерно 80% выпускников школ поступали в заведения высшего образования. В то же время согласно статистическим данным ЕС, в среднем в странах ЕС высшее образование получают 25-35% выпускников школ", – добавляет Новикова.

Это с одной стороны показывает мотивацию большинства украинских выпускников школ к получению высшего образования, а с другой – снижает качество абитуриентов в высших учебных заведениях. Поэтому это следует учитывать при оптимизации сети заведений, убеждена собеседница.

"Надо хорошо определиться с тем, какие заведения высшего образования нужны в каждом отдельном регионе Украины. При оптимизации сети заведений ЗВО должна быть четкая миссия, концепция, модель, критерии объединения заведений высшего образования, определено месторасположение университета, надзорный орган, который следил бы за процессом этого объединения", – говорит она.

Оптимизацию заведений высшего образования проводят, прежде всего, для совершенствования системы финансирования, для повышения качества и престижности дипломов, для подготовки действительно квалифицированных специалистов, которые смогут развивать Украину.

"Для любой страны эффективная система образования – это база для динамичного развития, подготовки сильных специалистов. Война вносит свои коррективы во все сферы жизни, и образование – не исключение. Надо развивать человеческий капитал побыстрее, чтобы усилить государство и обеспечить восстановление экономики. Я считаю, что простое укрупнение заведений не изменит коренным образом ситуацию с качеством образования в университетах", – высказывает мнение Иннола Новикова.