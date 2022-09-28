В Украине новый случай обезьяньей оспы: возможна ли эпидемия
В Украине зарегистрировали четвертый случай заражения обезьяньей оспой. Подтвержденный диагноз был зафиксирован вчера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санитарного врача Игоря Кузина на телемарафоне .
По словам Кузина, Украине не грозит эпидемия обезьяньей оспы.
"В Украине уже 4 случая оспы обезьян, но эпидемического потенциала это нет", - заявил санинатрный врач.
Кузин добавил, что главными рекомандациями профилактики являются мытье рук, избегание тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы болезни. Также следует избегать походов в сауны или на частные вечеринки.
Что известно о обезьяньей оспе
Оспа обезьян - это вирусное заболевание, которое передается человеку от животных. Симптомы заболевания похожи на те, которые фиксировали у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезные. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, сыпь на коже. Обычно симптомы проходят без какого-либо лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывают осложнения, которые могут привести к смерти.
Напомним, что ранее в Украине уже фиксировали случаи оспы обезьян.
До этого был зафиксирован пациент, который еще в августе заметил сыпь.
Глава Минздрава Виктор Ляшко объяснял, что система диагностики в Украине есть. Были установлены во всех центрах контроля и профилактики заболеваний тест-системы для обнаружения в том числе обезьяньей оспы.
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