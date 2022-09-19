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В Україні зареєстрували другий випадок віспи мавп

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Понеділок 19 вересня 2022 18:57
В Україні зареєстрували другий випадок віспи мавп Фото: в Україні зареєстрували другий випадок віспи мавп (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні зареєстрували другий випадок зараження на мавпячу віспу. Пацієнт помітив висипи ще наприкінці серпня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МОЗ.

"19 вересня в Україні був зареєстрований другий випадок віспи мавп. Наразі пацієнта госпіталізували з наступними симптомами: підвищена температура, висип на обличчі, ротовій порожнині, руках", - пише пресслужба МОЗ.

За словами пацієнта, висипи на його тілі почали появлятися ще наприкінці серпня, однак звернувся до лікаря він лише кілька днів тому.

"Саме тому закликаємо всіх, хто має схожі до віспи мавп симптоми, одразу звертатись по медичну допомогу та самоізолюватись. Це важливо, щоб не наражати інших людей на небезпеку", - додає МОЗ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що головний санітарний лікар Ігор Кузін пояснив, чи загрожує українцям епідемія мавпячої віспи.

Також варто додати, що перший випадок захворювання було зафіксовано 15 вересня. У зв'язку з чим видання відповіло на головні питання щодо захворювання.

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