Украине никогда не предоставляли разведданные о предстоящих нападениях России, - Зеленский

Международные партнеры не предоставляли Украине разведывательные данные о будущих шагах России, на основе которых защитники могли бы строить планы по защите.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского Financial Times.
Президент отметил, что, несмотря на публичные предупреждения западных официальных лиц, Украине никогда не предоставляли разведывательные данные о предстоящем нападении России.
"Нам никто не показывал конкретных материалов, которые бы говорили, что они будут по тому или иному направлению", - сказал Зеленский.
Еще до 24 февраля официальные лица стран Запада предупреждали о возможной подготовке России к наступлению на территорию Украины.
Как сообщалось ранее, разведка США ожидает замедления боевых действий между РФ и Украиной на несколько месяцев.
К тому же разведка Штатов назвала факторы, которые помогут продвинуться ВСУ.
Кроме того, в британской разведке назвала причину, по которой армия РФ не может наступать.
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