В Украине непогода, в половине областей проблемы со светом: где самая худшая ситуация

Непогода в Украине 28 октября привела к массовым отключениям света. Проблемы наблюдаются в половине областей. Без света осталось не менее 306 тысяч потребителей.

Детальнее о последствиях разрушительной непогоды и отключениях света - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: Telegram главы МВД Игоря Клименко, мэра Киева Виталия Кличко, главы Львовской ОВА Максима Козицкого, главы Ровенской ОВА Виталия Коваля, главы Тернопольской ОВА Владимира Труша, Facebook Министерства энергетики, ДТЭК Киевские электросети, ГСЧС.

По данным Минэнерго, проблемы со светом возникли в 14 регионах Украины. Обесточены 1045 населенных пунктов в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

В общей сложности без света оставались 306 тысяч потребителей.

Фото: в половине областей Украины проблемы со светом из-за непогоды (t.me/Klymenko_MVS)

Хмельницкая область

Худшая ситуация со светом в Хмельницкой области. В регионе обесточено 400 населенных пунктов. Также отключились линии межгосударственного соединения с Венгрией.

Непогода также частично обесточила сам Хмельницкий. Без света 34 улицы города.

Киев и область

В столице разрушительная погода пока не привела к отключениям света. Но ДТЭК предупреждает о возможных аварийных отключениях.

В Киеве шквальный ветер спровоцировал деревопад. Ветви деревьев падают на дороги, дома, а в одном из районов дерево приземлилось на киоск с людьми.

Непогода унесла жизни двух человек в Киеве. Как сообщали местные власти, погибли мужчины в возрасте 65 и 35 лет. Семь жителей столицы получили травмы и переломы.

В Киевской области, по данным ДТЭК, без света 88 353 семьи. Больше всего пострадали Обуховский, Фастовский и Бучанский районы.

Львовская область

ОВА сообщила, что сильный ветер обесточил 132 населенных пункта (49 - полностью, 83 - частично). Регион накрыл сильный дождь и шквальный ветер.

Ровенская область

В Ровенской области непогода привела к отключениям около 30 линий электропередач. Больше всего пострадал Ровенский район. Также есть отключения в Дубенском и Сарненском районах.

ГСЧС сообщила, что в результате непогоды повреждена крыша Дубенского замка - государственного историко-культурного заповедника.

Фото: Дубенский замок пострадал из-за непогоды (t.me/dsns_telegram)

Тернопольская область

По данным главы ОВА Владимира Труша, в Тернопольской области около 70 населенных пунктов пока без света из-за непогоды. Аварийные бригады энергетиков уже работают над восстановлением.

Фото: в Украине бурлит ненастье (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Как действовать при непогоде

Правила безопасности, когда бушует непогода: