Зеленский о рождаемости во время войны: главный вопрос безопасности

Для увеличения рождаемости в Украине во время войны очень важен вопрос безопасности для детей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время встречи со студентами Сумской области.

"Я думаю, что здесь вопрос №1 в безопасности. Наибольший стимул – безопасность. Надо не только финансово стимулировать. Финансы помогают, но не стимулируют во время войны само рождение", – считает президент.

По его мнению, необходимо увеличивать количество и качество укрытий в школах и садах. А также Украина должна иметь сильное ПВО.

"Если они стреляют, то стреляют. Если это сбивается, то это говорит о том, что у нас есть системы ПВО. Если прилетает, то значит, что безопасности с неба пока нет. И это оказывает влияние на рождаемость. Я понимаю, что когда закончится война – будет бум. Будут возвращаться люди, уверенные в будущем, в Украине", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что Кабинет министров Украины во время заседания принял изменения в процесс усыновления детей. Его упростили.

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