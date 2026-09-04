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В Украине худшая ситуация с бюджетом с 2022 года: часть выплат могут отложить

19:26 04.09.2026 Пт
2 мин
Где в первую очередь будут ощущаться последствия дефицита средств?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Сергей Марченко (Getty Images)

Украина столкнулась со сложнейшей бюджетной ситуацией с начала полномасштабной войны в 2022 году, поэтому правительство может временно отложить отдельные выплаты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Euronews.

По словам главы Минфина, нынешняя ситуация с бюджетом беспрецедентна за все время войны. Из-за нехватки средств власти вынуждены рассматривать варианты временной экономии.

"Мы уже наблюдаем определенные проблемы с ликвидностью и предусматриваем определенный дефицит в нашем бюджете. Это значит, что из-за отсутствия ликвидности нам, возможно, придется отложить некоторые выплаты, не связанные с войной", - объяснил Марченко.

В то же время он заверил, что возникшие сложности никак не повлияют на обязательства перед внешними кредиторами Украины.

Кто ощутит последствия

По словам министра, последствия дефицита средств будут ощущаться прежде всего на местном уровне. В частности, это коснется сферы восстановления и защиты критической инфраструктуры в условиях подготовки к зимнему периоду.

Базовая ежегодная потребность Украины во внешнем финансировании стабильно составляет около 50 млрд долларов. При этом предварительно непокрытая потребность госбюджета только на 2027 год уже оценивается в 32,6 млрд долларов.

Напомним, Politico писало, что Украина на фоне войны сталкивается со значительным бюджетным дефицитом. Потому дипломаты активизировали работу с Евросоюзом, в банках которого лежат миллиарды замороженных активов РФ.

Отметим, министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что Брюссель выступает против использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины.

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