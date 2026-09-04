В Украине худшая ситуация с бюджетом с 2022 года: часть выплат могут отложить

Украина столкнулась со сложнейшей бюджетной ситуацией с начала полномасштабной войны в 2022 году, поэтому правительство может временно отложить отдельные выплаты.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Euronews.
По словам главы Минфина, нынешняя ситуация с бюджетом беспрецедентна за все время войны. Из-за нехватки средств власти вынуждены рассматривать варианты временной экономии.
"Мы уже наблюдаем определенные проблемы с ликвидностью и предусматриваем определенный дефицит в нашем бюджете. Это значит, что из-за отсутствия ликвидности нам, возможно, придется отложить некоторые выплаты, не связанные с войной", - объяснил Марченко.
В то же время он заверил, что возникшие сложности никак не повлияют на обязательства перед внешними кредиторами Украины.
По словам министра, последствия дефицита средств будут ощущаться прежде всего на местном уровне. В частности, это коснется сферы восстановления и защиты критической инфраструктуры в условиях подготовки к зимнему периоду.
Базовая ежегодная потребность Украины во внешнем финансировании стабильно составляет около 50 млрд долларов. При этом предварительно непокрытая потребность госбюджета только на 2027 год уже оценивается в 32,6 млрд долларов.
Напомним, Politico писало, что Украина на фоне войны сталкивается со значительным бюджетным дефицитом. Потому дипломаты активизировали работу с Евросоюзом, в банках которого лежат миллиарды замороженных активов РФ.
Отметим, министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что Брюссель выступает против использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины.