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В Украину на следующей неделе прибудет чешская делегация предпринимателей, - премьер Фиала

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Пятница 07 июля 2023 12:14
В Украину на следующей неделе прибудет чешская делегация предпринимателей, - премьер Фиала Фото: Петр Фиала, премьер-министр Чехии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На следующей неделе в Украину прибудет делегация из 30 чешских предпринимателей. Среди них будут представители энергетического, транспортного, медицинского секторов.

Об этом заявил премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную конференцию с президентом Владимиром Зеленским в Праге.

Возглавлять делегацию будет уполномоченный по восстановлению Украины Томаш Копечный.

"Диалог уже становится более интенсивным. Мы поддерживаем привлечение чешских фирм в реконструкцию Украины в форме страхования. Кроме военной помощи и работы на восстановление Украины надо помнить и о европейской перспективе страны", - отметил премьер.

По словам Фиала, Чехия желает оценить прогресс и успехи, которых достигла Украина в реформировании. Также он отметил, что будущее страны связано с ЕС и НАТО, что сможет обеспечить стабильный мир.

"Чехия сделает для этого все и поможет убедить другие страны, чтобы они способствовали Украине на ее пути", - добавил премьер.

Уполномоченный по восстановлению Украины

Отметим, что в январе текущего года правительство Чехии создало новую должность - уполномоченного по восстановлению Украины. Задачей последнего является:

  • координация государственной и неправительственной помощи Украине во время военного конфликта;
  • координация помощи в реконструкции после войны

В частности на должность был назначен бывший заместитель министра обороны Томаш Копечный.

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