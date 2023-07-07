В Украину на следующей неделе прибудет чешская делегация предпринимателей, - премьер Фиала
На следующей неделе в Украину прибудет делегация из 30 чешских предпринимателей. Среди них будут представители энергетического, транспортного, медицинского секторов.
Об этом заявил премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную конференцию с президентом Владимиром Зеленским в Праге.
Возглавлять делегацию будет уполномоченный по восстановлению Украины Томаш Копечный.
"Диалог уже становится более интенсивным. Мы поддерживаем привлечение чешских фирм в реконструкцию Украины в форме страхования. Кроме военной помощи и работы на восстановление Украины надо помнить и о европейской перспективе страны", - отметил премьер.
По словам Фиала, Чехия желает оценить прогресс и успехи, которых достигла Украина в реформировании. Также он отметил, что будущее страны связано с ЕС и НАТО, что сможет обеспечить стабильный мир.
"Чехия сделает для этого все и поможет убедить другие страны, чтобы они способствовали Украине на ее пути", - добавил премьер.
Уполномоченный по восстановлению Украины
Отметим, что в январе текущего года правительство Чехии создало новую должность - уполномоченного по восстановлению Украины. Задачей последнего является:
- координация государственной и неправительственной помощи Украине во время военного конфликта;
- координация помощи в реконструкции после войны
В частности на должность был назначен бывший заместитель министра обороны Томаш Копечный.
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