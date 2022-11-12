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В Украине нарастили производство легковых автомобилей

Фото: в Украине нарастили производство легковых автомобилей (skoda-auto.ua)
Автор: Константин Широкун

"Еврокар", единственный производитель легковых автомобилей в Украине, сумел нарастить производство, несмотря на войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику ассоциации "УкрАвтопром".

В октябре 2022 года завод выпустил 241 автомобиль. Это в 2,6 раза больше, чем годом ранее. На предприятии в Закарпатской области методом крупноузловой сборки выпускают несколько моделей Skoda: седан Superb, а также кроссоверы Kodiaq и Karoq.

По состоянию на начала ноября, пока это единственный автозавод, возобновивший производство с начала войны. Конвейер предприятия біл запущен в июне. До этого в цехах «Еврокара» работал центр для вынужденных переселенцев.

За 10 месяцев 2022 года украинские автозаводы выпустили 1756 легковых автомобилей. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Напомним, что автомобильный завод "Еврокар" в Соломоново Закарпатской области 10 июня возобновил производство автомобилей.

Также ранее сообщалось, что крупнейший украинский автозавод превратили в центр оказания помощи беженцам. Предприятие "Еврокар", которое выпускает автомобили Skoda, в части своих промышленных корпусов приняло переселенцев.

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SkodaЗакарпатская областьАвтомобильный рынок