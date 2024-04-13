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В Украине при начислении выплат переселенцам будут учитывать новые документы

Фото: в Украине при начислении выплат переселенцам будут учитывать новые документы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские власти решили учитывать документы о составе семьи при начислении выплат внутренне перемещенным лицам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На горячую линию министерства время от времени поступают жалобы граждан о том, что во время приема документов для начисления выплат не учитывают акты обследования состава семьи.

"Люди должны получать причитающиеся им выплаты ВПЛ, даже если члены их семей не проживают вместе с ними на подконтрольной территории", - отметила вице-премьер Ирина Верещук. 

Акт обследования состава семьи могут выдать ОСМД, управляющие дома или другие коммунальные предприятия. 

В ведомстве уточняют, что форма этой справки произвольна, но она должна быть утверждена, например, местными властями. Верещук поручила выработать единую форму. 

Выплаты переселенцам

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россиян для украинских переселенцев предусмотрены выплаты.

С 1 марта их начали назначать по новым правилам. В частности, выплаты могут продолжить после подачи заявления и при определенных условиях. Некоторым украинцам их продлевают автоматически.

Более детально о выплатах ВПЛ - в материале РБК-Украина.

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Внутренне перемещенные лицаВыплатыВойна России против УкраиныМинистерство реинтеграции