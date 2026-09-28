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В Украине могут внедрить GPS-мониторинг автобусов

19:27 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
В Украине могут внедрить GPS-мониторинг автобусов Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)
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В Украине рассматривается возможность введения обязательного GPS-контроля за автобусами в режиме реального времени. Создана соответствующая законодательная инициатива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный законопроект на сайте Министерства по восстановлению, инфраструктуры и транспорта Украины.

GPS-мониторинг и проверка АС

В Украине может быть введен обязательный GPS-мониторинг транспортных средств.

Для этого создан законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильном транспорте" относительно мониторинга транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, и обследования автостанций".

Требование будет распространяться на автобусные маршруты общего пользования:

  • международные,
  • межобластные,
  • городские.

Также предлагается промониторить автостанции на предмет инклюзивности.

Что это изменит

Если законопроект будет принят, то будет внедрен обязательный GPS-мониторинг транспортных средств и процедуры обследования автостанций.

Его нормы позволят обеспечить:

  • автоматизированный сбор,
  • передачу,
  • обработку данных о местонахождении, скорости и соблюдении графиков движения в режиме реального времени.

Это необходимо для повышения безопасности и качества перевозок.

Также это позволит определить фактическое состояние инфраструктуры автостанций для исследования:

  • уровня доступности для маломобильных групп населения,
  • соответствия обязательных услуг требованиям законодательства.

Соответствующий проект еще не вносился на рассмотрение Верховной Рады. В течение месяца со дня обнародования принимаются замечания и предложения физических и юридических лиц, их объединений.

Ранее РБК-Украина писало, что с 10 сентября в Киеве начнут курсировать четыре временных ночных автобусных маршрута. Они будут начинать движение от Центрального железнодорожного вокзала.

Кроме того, в Киеве с 10 сентября метро будет работать на час дольше. В то же время график работы станций как укрытий не меняется.

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