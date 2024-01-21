В Украине могут отключить свет за долги. В YASNO назвали условия

"Мы не будем отключать всех подряд. У нас есть четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности", - рассказал он.

В частности, по словам Коваленко, в настоящее время таких кандидатов на отключение более 70 тысяч в Киеве и Днепропетровской области и их общий долг составляет более 600 млн грн.

"Поверьте, у нас есть кейсы, когда у человека несколько квартир и по одной из них - многотысячный долг, несмотря на войну. Совершенно не понимаю, почему пенсионеры могут платить, а он - нет", - привел пример руководитель YASNO.

Должников предупредят

Отключать свет не будут внезапно.

"Когда же мы будем подавать на отключение, то владелец жилья получит бумажное предупреждение за 10 дней до отключения, еще за 5 дней – уведомление от ОСР (оператора системы распределения – ред)", - пояснил он.

Что делать, чтобы свет не отключили и не было долга?

Если вы не живете в квартире – уточните свои показания, передавайте их корректно и ежемесячно, тогда долга не будет, а для тех, кому оплачивать сложно, государство разработало субсидии, которые сейчас можно оформить по упрощенной процедуре.

Отключение света, воды и газа в Украине

Кабмин отменил мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг, который вводили в 2022 году в связи с полномасштабным вторжением России. Согласно изменениям, украинцев снова можно отключать от света, газа и водоснабжения, если есть задолженность. В частности, отмену моратория на отключение ЖКУ, связывают с ростом задолженности потребителей, но не только. Подробнее - в материале РБК-Украина.