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В Украине могут вернуть графики отключений света: глава "Укрэнерго" назвал условие

Фото: Владимир Кудрицкий, глава правления НЭК "Укрэнерго" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине могут снова ввести графики почасовых отключений света из-за российских ударов по энергетике. Это возможно при условии значительного дефицита электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

"Если дефицит в энергосистеме увеличится и станет непрерывным в течение суток, то в такой ситуации применяется другой график - график почасовых отключений. Это когда "Укрэнерго" доводит до каждой области лимит потребления и облэнерго распределяют его по каждому потребителю", - рассказал Кудрицкий. 

По его словам, одних только отключений света для промышленности, которые вводят уже несколько дней подряд, может не хватить для баланса в энергосистеме. 

При этом Кудрицкий уточнил, что в ночные часы электроснабжение промышленности ограничивают, поскольку не происходит импорт электроэнергии в Украину. Круглосуточно получать аварийную помощь от стран-соседей невозможно. 

Удары россиян по энергетике

Стоит заметить, что последние несколько месяцев российские оккупанты усилили обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

Энергетические объекты повреждены в ряде украинских областей. Самая сложная ситуация была, в частности, в Харьковской области. После одного из ударов весь Харьков оставался без света.

Последний массированный удар россиян произошел ночью 8 мая. Тогда "прилеты" по энергетике были в шести областях. На этом фоне в Украине уже несколько дней вводят ограничения на электроснабжение промышленности.

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УкрэнергоЭлектроэнергияВойна в УкраинеОтключение света