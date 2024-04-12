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В Украине могут ограничить электроснабжение, если обстрелы продолжатся, - Минэнерго

Фото: в Украине могут начаться отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине могут вернуть ограничения подачи света в случае, если российские оккупанты будут продолжать массированные атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики Украины Светланы Гринчук в эфире "Радио Свобода".

По ее словам, летом может вырасти потребление электроэнергии на фоне жаркой погоды, поскольку люди будут пользоваться системами охлаждения. 

Энергетики сейчас разбирают завалы, оценивают состояние оборудования и пытаются очень быстро отремонтировать то, что поддается ремонту. Спрогнозировать, будут ли применять отключения, пока сложно, поскольку "практически каждый день происходят массированные атаки и дополнительные повреждения". 

"Конечно, если они будут продолжаться, то мы реально можем столкнуться с ограничениями. Мы будем пытаться, даже если это придется сделать, чтобы потребители имели доступ к электроэнергии с периодичностью", - рассказала Гринчук. 

Она уточнила, что графики были готовы еще до начала отопительного сезона, чтобы на случай негативного сценария распределение электроэнергии было максимально справедливое и все потребители были с электроэнергией. 

Обстрелы энергообъектов

Напомним, еще в марте российские оккупанты усилили обстрелы Украины. Для этого они использовали свои дроны-камикадзе и ракеты.

Главными целями врага стали энергетические объекты. В частности, вчера, 11 апреля, оккупанты разрушили Трипольскую ТЭС, а также повредили ТЭЦ в Харьковской области, которая питает Харьков.

Как рассказали в Воздушных силах, для удара по Трипольской ТЭС россияне могли использовать свои новейшие ракеты Х-69. В ВС уточняли, что с такой ракетой может справиться Patriot.

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МинэнергоЭлектроэнергияВойна России против УкраиныОтключение света