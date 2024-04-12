РФ могла атаковать Трипольскую ТЭС ракетой Х-69: может ли с ней справиться Patriot
Трипольскую ТЭС 11 апреля российские войска могли атаковать ракетой Х-69. Вероятно, система Patriot может с ней справится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.
"Пока устанавливается какая именно была эта ракета (выпущенная по Трипольской ТЭС - ред.), какой именно был ее тип. Предварительно Россия уже применяла подобные ракеты раньше", - рассказал он.
Евлаш не стал отрицать, что ракета Х-69 - новая для украинских сил.
"Поэтому мы в том числе изучаем как можем ей противодействовать. И вероятнее всего, что Patriot также сможет ей противостоять, поскольку он боролся достаточно и с более сложными типами ракет как "Циркон" и "Кинжал", - констатировал он.
Он добавил, что это "свежие" ракеты, детали которых сделаны в 2023 году.
"То есть мы можем видеть, что РФ постоянно продолжает пытаться производить новые ракеты. Однако все зависит от успешности их производства. На сколько они смогут снабжать себя разными полупроводниками, чипами, микросхемами и прочим", - отметил спикер.
Атака на Трипольскую ТЭС
11 апреля российские войска устроили очередной массированный обстрел по Украине, использовав как дроны, так и ракеты, в частности "Кинжалы". Под ударом снова оказались энергетические объекты в четырех областях Украины.
В частности, атакой РФ была полностью разрушена Трипольская ТЭС, расположенная в Киевской области. До недавнего времени Трипольская ТЭС являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Издание Defense Express сообщало, что Россия нанесла удар по Трипольской ТЭС новейшей крылатой ракетой Х-69.
В свою очередь, энергетики уже заявили, что полностью разрушенную Трипольскую ТЭС можно восстановить и уже имеются предложения от стран Европы касательно передачи оборудования.
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