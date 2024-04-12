РФ могла атаковать Трипольскую ТЭС ракетой Х-69: может ли с ней справиться Patriot

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Пока устанавливается какая именно была эта ракета (выпущенная по Трипольской ТЭС - ред.), какой именно был ее тип. Предварительно Россия уже применяла подобные ракеты раньше", - рассказал он.

Евлаш не стал отрицать, что ракета Х-69 - новая для украинских сил.

"Поэтому мы в том числе изучаем как можем ей противодействовать. И вероятнее всего, что Patriot также сможет ей противостоять, поскольку он боролся достаточно и с более сложными типами ракет как "Циркон" и "Кинжал", - констатировал он.

Он добавил, что это "свежие" ракеты, детали которых сделаны в 2023 году.

"То есть мы можем видеть, что РФ постоянно продолжает пытаться производить новые ракеты. Однако все зависит от успешности их производства. На сколько они смогут снабжать себя разными полупроводниками, чипами, микросхемами и прочим", - отметил спикер.