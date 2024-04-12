В Украине могут ограничить электроснабжение, если обстрелы продолжатся, - Минэнерго

В Украине могут вернуть ограничения подачи света в случае, если российские оккупанты будут продолжать массированные атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики Украины Светланы Гринчук в эфире " Радио Свобода ".

По ее словам, летом может вырасти потребление электроэнергии на фоне жаркой погоды, поскольку люди будут пользоваться системами охлаждения.

Энергетики сейчас разбирают завалы, оценивают состояние оборудования и пытаются очень быстро отремонтировать то, что поддается ремонту. Спрогнозировать, будут ли применять отключения, пока сложно, поскольку "практически каждый день происходят массированные атаки и дополнительные повреждения".

"Конечно, если они будут продолжаться, то мы реально можем столкнуться с ограничениями. Мы будем пытаться, даже если это придется сделать, чтобы потребители имели доступ к электроэнергии с периодичностью", - рассказала Гринчук.

Она уточнила, что графики были готовы еще до начала отопительного сезона, чтобы на случай негативного сценария распределение электроэнергии было максимально справедливое и все потребители были с электроэнергией.