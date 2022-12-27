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В Украине могут разрешить выезд за границу еще одной группе населения: что известно

Иллюстративное фото: в Украине могут разрешить выезд за границу еще одной группе населения (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров планирует разрешить выезд за границу украинцам призывного возраста, которые получили бронирование от призыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики Юлии Свириденко в интервью Forbes.

По ее словам, Минэкономики уже подготовило проект постановления, который детализирует критерии и порядок организации бронирования от призыва. Сейчас его согласовывают. Документ должны одобрить Минобороны и Генштаб.

"С учетом того, что этот вопрос важный, чувствительный и дискуссионный, он нуждается в согласовании позиций и поиске баланса всех заинтересованных сторон. Сейчас дискуссия в самом разгаре. Как только будет согласована позиция, Министерство экономики выйдет с соответствующей коммуникацией", - рассказала министр.

Она отметила, что если проект постановления утвердят, то процедура єВідрядження потеряет смысл, поскольку забронированные люди смогут без препятствий пересекать границу при условии, что у них будут необходимые документы. Также Минэкономики ведет работу над тем, чтобы перевести бронирование в электронный формат.

"У нас не стоит задача разрешить выезжать всем, наша задача - помочь работающему бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и так далее", - добавила она.

Более детально о том, кому из мужчин можно выезжать Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, ранее стало известно, что в Украину на новогодние праздники начали возвращаться десятки тысяч человек.

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Министерство экономикиГенштаб ВСУвыезд за границу