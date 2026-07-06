В Украине может появиться Духовный гимн: что предлагает Рада

Совет рассмотрит проект постановления о Духовном гимне Украины. Это исторический момент для верующих христианских конфессий.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на проект постановления Верховной Рады Украины.

Рада предлагает утвердить официально Духовный гимн Украины

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об утверждении Духовного гимна Украины "Боже великий, Единый" на музыку Николая Лысенко со словами Александра Конисского (в редакции Александра Кошица). Это музыкальное произведение имеет еще другое название – "Молитва за Украину".

Документ определяет порядок использования Духовного гимна во время государственных, общественных, религиозных и других торжественных мероприятий.

Или заменит "Молитва за Украину" Государственный гимн

В то же время, постановление отмечает, что новый статус произведения не изменит правового статуса Государственного Гимна, определенного Конституцией и законами Украины.

Духовный гимн Украины предлагают утвердить с целью:

честь исторического, духовного и культурного наследия украинского народа,

содействие духовному единению общества,

утверждение национального единства.

Когда будут исполнять Духовный гимн Украины

Духовный гимн может исполняться:

во время Национального дня молитвы,

государственных мемориальных, траурных и памятных мероприятий,

открытие памятников,

официальных мер Верховной Рады, президента Украины, Кабинета министров и других органов власти.

Кроме того, его разрешено выполнять во время:

межконфессиональных мер общегосударственного значения,

торжеств органов местного самоуправления, учебных заведений и культуры, общественных и религиозных организаций,

мероприятий с участием Вооруженных Сил Украины и других военных формирований,

физкультурно-спортивных мероприятий и спортивных состязаний.

Каков порядок исполнения Духовного гимна

Во время торжественных мероприятий общегосударственного значения духовный гимн будет исполняться после Государственного гимна Украины. Присутствующие должны слушать его стоя, мужчины – без головного убора, а военнослужащие – в соответствии с требованиями военных уставов.

Отдельным пунктом постановления говорится, что во время заседания парламента в Национальный день молитвы должен исполняться именно Духовный гимн Украины.

Также Кабмин рекомендует разработать мероприятия по популяризации Духовного гимна и содействовать его использованию зарубежными дипломатическими учреждениями Украины.

Постановление вступает в силу дня, следующего за днем его официального опубликования.

Исторические корни "Молитвы за Украину"

Текст шедевра был написан в 1885 году выдающимся украинским писателем Александром Конисским, а невероятную музыку создал отец украинской классики Николай Лысенко.

Более века это произведение объединяло украинцев во время испытаний, войн, подполья и борьбы за независимость.