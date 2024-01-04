В Украине мокрый снег и дождь: где сегодня ждать осадки

Погода в Украине 4 января будет с мокрым снегом и дождем. Днем в большинстве областей плюсовая температура, но на севере - мороз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, сегодня почти по всей Украине осадки. Только на юге будет сухо.
На Закарпатье и в юго-восточной части Украины ожидается дождь. На остальной территории Украины и в Карпатах прогнозируется мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха днем +3 +8 градусов, а на юге и на Прикарпатье +7 +12 градусов. В Черниговской и Сумской областях днем -1 -6.
Температура ночью от +6 до -2 градуса, а на севере от -6 до -11.
В столице сегодня облачно, днем ожидается мокрый снег с переходом в дождь. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
Столбики термометров в Киеве покажут днем около +5 градусов, а ночью от 0 до +2.
Напомним, в Киеве перед Новым годом обновлен температурный рекорд.
Также синоптики дали прогноз погоды на первый месяц 2024 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.