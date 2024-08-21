Скандал вокруг усадьбы Зеленских поставил на паузу снос другого исторического здания, - Шуляк

Застройщик, получивший в феврале от Киевсовета разрешение на застройку земельного участка, где расположено историческое здание - усадьба Ульяны Богданович, вероятно откладывает демонтаж из-за скандала, возникшего в связи со сносом усадьбы Малина. Однако временное промедление не снимает угрозы для этого исторического памятника.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, земельный участок по адресу ул. Казимира Малевича, 24 в Голосеевском районе Киева Киевсовет отдал под застройку в феврале этого года. Застройщик, получивший это право, возводит по соседству – на ул. Малевича, 32, в первую очередь ЖК Resort. И, по данным общественного мониторинга, с ним не все так однозначно.

"Это строительство осуществляется согласно МУО, которые Департамент градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) издал еще в феврале 2020 года. В частности, указанными градостроительными условиями и ограничениями предусмотрена возможность строительства по адресу сооружений не выше 27 метров, в то время как в отделах продаж ЖК Resort, по свидетельству общественных активистов, предлагали квартиры в высотке на 27 этажей. И это – только первая из трех запланированных очередей этого комплекса", – сообщила Шуляк.

Она добавила, что историческое здание – усадьба Ульяны Богданович, расположенная на земельном участке по ул. Малевича, 24, отданной под застройку, уже некоторое время окружена строительным забором, а активисты бьют тревогу из-за угрозы ее сноса. Опасения небезосновательны, поскольку усадьба – последнее историческое здание, оставшееся на этой улице.

"Место, безусловно, выигрышное - центр города, рядом костел Святого Николая. Не удивительно, что застройщики стремятся получить возможность строиться там. Кого из них волнует судьба старинной усадьбы, построенной еще в 1896 году, да еще и последнего исторического здания, которое осталось на этой улице? Вопрос риторический. Кстати, тогда же, когда был выдан под застройку участок под усадьбой Богданович, Киевсовет отдал под застройку еще один участок на этой же улице - землю под ткацкой фабрикой 1895 года, расположенной на улице Малевича, 86", - рассказала глава профильного комитета.

Она добавила, что историческое здание – усадьба Ульяны Богданович, к сожалению, до сих пор не имело охранного статуса, но активисты уверяют, что ее ценность, безусловно, высока, поскольку она – образец фоновой исторической застройки, выполненный в характерном для Киева стиле, а подобные объекты в городе почти все уничтожены.

При этом парламентария подчеркнула, что на фоне недавнего общественного резонанса, вызванного сносом усадьбы Малина, также называемой усадьбой Зеленских, застройщик, вероятно, пока не будет спешить сносить здание на Малевича. Но это не значит, что угроза для нее миновала.

"Последние случаи сноса исторических домов - 200-летнее здание на Набережно-Крещатицкой 13Б, известное как усадьба Бубновых, флигель усадьбы Киевского уездного земства на Рейтарской, и, конечно, усадьба Малина, указывают на то, что нужно принять меры для обеспечения нашему культурному наследию. И делать это безотлагательно", - отметила Шуляк.

Она добавила, что для эффективной защиты культурного наследия законодательную базу, которая будет эффективно регулировать этот болезненный вопрос, нужно обсуждать с общинами и общественностью. Поэтому целесообразным могло быть проведение публичных консультаций на этот счет. Их в Украине успешно проводили уже трижды - для усовершенствования программы компенсаций за уничтоженное и поврежденное имущество "Восстановление", доработку законопроекта об основных принципах жилищной политики, а также рамочного законопроекта об основных принципах восстановления.

Кроме этого, нужно ускорить полноценный запуск Государственного реестра недвижимых памятников Украины – для этого необходимо внести документацию почти на 150 тысяч объектов – именно столько на учете в Украине, а также провести их инвентаризацию и по некоторым объектам обновить данные. С 10 апреля Реестр работает в тестовом режиме – уже более 100 тысяч объектов внесены в систему, но они пока не верифицированы.

"Добавлю, что для совершенствования законодательства по защите объектов культурного наследия уже создана специальная межкомитетская парламентская рабочая группа, задачей которой является наработка законодательных изменений, которые помогут решить проблему произвольного уничтожения памятников", - подытожила Шуляк.