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В Украине запретят переводить медиков в пехоту: СНБО принял решение

Фото: в Украине военных медиков запретят переводить в пехоту (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине запретят переводить людей с медицинским образованием в пехоту. Для этого на период военного положения разработают дополнительную нормативно-правовую базу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ №817/2024 президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому Кабинету министров дали ряд поручений. 

В частности, правительство должно разработать дополнительное нормативно-правовое урегулирование "установления на период действия военного положения запрета на назначение лиц с медобразованием на должности военной службы, которые непосредственно не связаны с медицинской практикой (службой)". 

Такие правила не будут касаться случаев, когда назначение происходит по собственному желанию человека. 

Изменения в бронировании

Также украинское правительство должно обработать за месяц вопрос возможного пересмотра условий механизма бронирования военнообязанных медработников, специалистов по реабилитации и других работников сферы здравоохранения. 

В частности, это касается снятия ограничений насчет количества военнообязанных работников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности. 

Также областные госадминистрации хотят обязать согласовывать с органами исполнительной власти критерии, по которым они определяют предприятия критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований в особый период.

Слухи о переводе медиков в пехоту

Напомним, ранее несколько украинских нардепов написали о том, что военных медиков начали переводить в пехоту. В частности, по словам нардепа Анны Скороход, ее знакомого реабилитолога "перевели на должность стрелка" и он фактически перестал выполнять свои функции медика.

В ответ на такие заявления в Генштабе ВСУ заверили, что медиков переводят в стабилизационные пункты бригад, которые находятся в районе ведения боевых действий.

По данным военного командования, такое решение принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский с целью максимального сохранения жизней украинских воинов.

При этом в Генштабе уточнили, что медиков не переводят в пехоту и они будут дальше работать по своей специальности.

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