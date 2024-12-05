В Украине запретят переводить медиков в пехоту: СНБО принял решение

В Украине запретят переводить людей с медицинским образованием в пехоту. Для этого на период военного положения разработают дополнительную нормативно-правовую базу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ №817/2024 президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому Кабинету министров дали ряд поручений.
В частности, правительство должно разработать дополнительное нормативно-правовое урегулирование "установления на период действия военного положения запрета на назначение лиц с медобразованием на должности военной службы, которые непосредственно не связаны с медицинской практикой (службой)".
Такие правила не будут касаться случаев, когда назначение происходит по собственному желанию человека.
Также украинское правительство должно обработать за месяц вопрос возможного пересмотра условий механизма бронирования военнообязанных медработников, специалистов по реабилитации и других работников сферы здравоохранения.
В частности, это касается снятия ограничений насчет количества военнообязанных работников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности.
Также областные госадминистрации хотят обязать согласовывать с органами исполнительной власти критерии, по которым они определяют предприятия критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований в особый период.
Напомним, ранее несколько украинских нардепов написали о том, что военных медиков начали переводить в пехоту. В частности, по словам нардепа Анны Скороход, ее знакомого реабилитолога "перевели на должность стрелка" и он фактически перестал выполнять свои функции медика.
В ответ на такие заявления в Генштабе ВСУ заверили, что медиков переводят в стабилизационные пункты бригад, которые находятся в районе ведения боевых действий.
По данным военного командования, такое решение принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский с целью максимального сохранения жизней украинских воинов.
При этом в Генштабе уточнили, что медиков не переводят в пехоту и они будут дальше работать по своей специальности.
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