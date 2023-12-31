RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине масштабная тревога. Россияне в третий раз за день подняли МиГ-31К

Фото: в Украине тревога из-за МиГ-31К (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В Украине в третий день за день объявлена масштабная воздушная тревога. Россияне подняли в небо МиГ-31К, который может переносить гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Украинские военные зафиксировали взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - призвали в Воздушных силах.

Напомним, это уже третья масштабная воздушная тревога в Украине за сегодняшний день, связанная с самолетами МиГ-31К. Во время второй масштабной тревоги в Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы, а Воздушные силы предупреждали о пуске ракет "Кинжал". По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Кроме того, вечером 31 декабря россияне выпустили в сторону Украины сразу несколько групп ударных дронов "Шахед". По состоянию на данный момент, по данным Воздушных сил, они направляются курсом на запад, в частности через Киевскую область. Там сейчас работают силы ПВО.

Также было известно об угрозе баллистики из оккупированного Крыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украинывоздушная тревога