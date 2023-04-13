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Оккупанты ударили по Очакову из РСЗО

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Николаев, Четверг 13 апреля 2023 08:41
Оккупанты ударили по Очакову из РСЗО Фото: оккупанты ударили по Очакову Николаевской области из РСЗО (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Вчера, 12 апреля, российские оккупанты снова обстреляли Очаков Николаевской области. Враг атакует город второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вчера, 12 апреля, в 22:18 враг наносил удары с РСЗО по г. Очаков Очаковской общины", - рассказал он.

По словам Кима, пострадавших нет.

"Информация о повреждениях уточняется", - добавил он.

Кроме того, по словам главы региона, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщалось, ночью в среду, 12 апреля, российские оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, оккупанты 7 апреля обстреляли Очаков Николаевской области. Повреждены жилые дома и инфраструктура города.

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