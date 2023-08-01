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В Украине масштабная тревога: в воздухе МиГ россиян, есть ракетная опасность (отбой)

Фото: 1 августа воздушная тревога объявлена по всей Украине (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Воздушная тревога в Украине сегодня объявлена во всех областях Украины. Ее связывают со взлетом российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 11:43, карта воздушных тревог выглядит так:

Что известно о причинах

В воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе ракетного удара по всей территории Украины.

Впоследствии наши военные зафиксировали взлет российского истребителя МиГ-31К.

Стоит отметить, что МиГ-31К - это потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую нашим средствам ПВО сложно перехватить.

Пошли отбои тревог

Отбой воздушной тревоги был объявлен в Киеве, а затем в ряде областей.

По состоянию на 11:59 карта воздушных тревог выглядит так:

Российские атаки "Кинжалами"

Напомним, что в последний раз российские "Кинжалы" во время воздушных атак наши силы ПВО сбивали над Хмельницкой областью.

Тогда враг пытался ударить по аэродрому Староконстантинов. Впрочем, безуспешно, наши защитники неба сбили над регионом 4 ракеты Х-47 "Кинжал", их обломки упали в нескольких населенных пунктах области.

Ракетные удары РФ по Украине

Следует добавить, что враг не оставляет своих намерений терроризировать мирное население ракетными атаками. Вчера россияне цинично ударили баллистическими ракетами по Кривому Рогу, выбрав за цель жилой дом и техникум. В результате более 80 человек пострадали, а еще 6 погибли.

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