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В Украине масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В Украине днем среды, 19 июня, была объявлена масштабная воздушная тревога. Причина – взлет российского самолета МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве в 17:14. Впоследствии тревога распространилась по всем регионам.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", – написали Воздушные силы.

Обновлено в 17:55.

В Украине объявили об отбое воздушной тревоги.

Отметим, что в Украине строго-настрого запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Кроме того, жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Ранее РБК-Украина рассказывала, почему в Киеве закрыт для частного транспорта один из мостов . Также мы писали, почему не все заведения закрываются во время воздушных тревог, обязаны ли они это делать.

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МіГ-31КВойна в УкраинеВоздушная тревога