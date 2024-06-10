Закрыт, но не для всех. Почему в Киеве ограничено движение на Южном мосту

В Киеве после полномасштабного российского вторжения ограничили движение на Южном мосту. Однако даже сегодня, когда вокруг Киева не идут бои и нет угрозы наступления, ограничение продолжает действовать.

РБК-Украина рассказывает, почему закрыли Южный мост и планируют ли местные власти снимать ограничения.

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Когда и почему закрыли Южный мост

Южный мост перекрыли еще в марте 2022 во время наступления россиян на Киев. Но официально Совет обороны Киева принял решение о закрытии Южного моста для частного транспорта на неопределенный срок только 21 июня 2022 года. Соответствующее решение было зафиксировано в протоколе Совета обороны.

Ограничение на передвижение по Южному мосту начало действовать в 00:00 22 июня 2022 года. А контроль за исполнением решения Совета обороны города возложили на комендатуру Киева.

Причина и основания для закрытия моста не объяснялись, но местные власти несколько раз заявляли, что такие ограничения необходимы для обеспечения безопасности в Киеве.

"Ограничение движения по Южному мосту, прежде всего, предусмотрено из-за военного положения. Это решение Совета обороны города Киева. И, к тому же действительно, все мосты в столице ограниченно пропускают транспорт", - говорил гендиректор "Киевавтодор" Александр Федоренко.

Кто может ездить по Южному мосту

Согласно протоколу Совета обороны Киева проезд по Южному мосту разрешен военному транспорту, транспорту экстренных и аварийных служб, общественному транспорту, транзитным грузовикам, а также транспорту со специальным пропуском.

После нескольких скандалов в соцсетях из-за видео блогеров, которые пользовались Южным мостом благодаря пропуску на комендантский час, глава КМВА Сергей Попко пояснил, что такой пропуск не является основанием для проезда по закрытому мосту.

"Пропуск на комендантский час не дает право проезда через Южный мост. Ни днем, ни ночью. Право проезда имеют исключительно военнослужащие и другие представители сил обороны, транспорт, обеспечивающий жизнедеятельность города, большегрузные автомобили", - заявлял он.

Во время воздушных тревог Южный мост закрыт для всех.

Планируют ли открывать Южный мост

Как уже было упомянуто выше, Совет обороны Киева в своем решении не определил дату завершения действия ограничения движения по Южному мосту. Следовательно, он будет закрыт до соответствующего решения Совета обороны города.

На сегодняшний день местные власти не делали никаких заявлений о планах открыть Южный мост.