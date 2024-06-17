Можно ли ТЦ, кафе и магазинам работать во время тревоги: объяснение юриста

Война внесла коррективы в повседневную жизнь украинцев, в том числе и в работу магазинов, ТЦ, кафе и других заведений. В частности, многие из них прекращают свою работу во время воздушных тревог, но не все.

Почему не все заведения закрываются во время воздушных тревог, обязаны ли они это делать и есть ли ответственность за это, в комментарии РБК-Украина объяснил адвокат Евгений Булименко.

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Что должны делать ТЦ, магазины и кафе во время воздушной тревоги

По словам Булименко, действующим законодательством не предусмотрены особые требования к работе ТРЦ, магазина или кафе во время воздушной тревоги.

"В данном случае предприятие, в частности, собственник или арендатор торгового заведения является субъектом обеспечения гражданской защиты и обязан принимать меры для обеспечения безопасности как своих работников, так и клиентов или посетителей соответствующих торговых заведений", - пояснил он.

В частности, по словам адвоката, на предприятие возложена обязанность по организации и осуществлению мер по эвакуации своих работников (персонала) и имущества, а также населения, находящегося в пределах территории предприятия и попавшего в зону действия опасных факторов чрезвычайной ситуации (опасного происшествия), что предусмотрено ст. 20 Кодекса гражданской защиты Украины.

"Также следует отметить, что ст. 153 КЗоТ предусмотрена обязанность работодателя обеспечить безопасные и безвредные условия труда, а также запрещено работодателю требовать от работника выполнения работы, что представляет явную опасность для жизни работника, а также в условиях, не соответствующих законодательству об охране труда", - добавил Булименко.

Как пояснил адвокат, работник имеет право отказаться от выполнения порученной работы, если создалась производственная ситуация, представляющая опасность для жизни или здоровья такого работника или окружающих его людей и окружающей среды.

Обязана ли администрация прекращать работу ТЦ, магазина или кафе во время тревоги

Опять же, как отметил Булименко, прямой обязанности предприятия прекращать работу торговых заведений и выводить людей во время воздушной тревоги законодательство не содержит.

"Однако, ст. 130 Кодекса гражданской защиты Украины обязывает субъекта хозяйствования разработать и утвердить план реагирования на чрезвычайные ситуации, а субъекта с численностью работающего персонала 50 человек и менее - инструкцию по действиям персонала субъекта хозяйствования в случае угрозы или возникновение чрезвычайных ситуаций", - добавил он.

Есть ли ответственность, если заведение работало во время тревоги и там погибли люди

Украинское законодательство не предусматривает прямой ответственности субъекта хозяйствования за работу во время воздушной тревоги, в результате чего произошла гибель людей, рассказал РБК-Украина адвокат.

"Однако к такому субъекту хозяйствования может быть применена уголовная ответственность, предусмотренная ст. 271 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований законодательства об охране труда если оно повлекло за собой гибель людей или другие тяжкие последствия)", - уточнил Булименко.