В Украине масштабная воздушная тревога: в чем причина

Военные предупредили, что был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ.

Отметим, что данный самолет является носителем ракет типа "Кинжал". В связи с этим в Украине объявили масштабную воздушную тревогу.

Военные администрации в различных областях страны призывают жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Кроме того, добавим, что продолжается вражеская дроновая атака. Как проинформировали в Воздушных силах, несколько групп ударных БПЛА противника с востока движутся в сторону Харьковской области, курсом на запад.

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