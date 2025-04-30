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В Украине масштабная воздушная тревога: в чем причина

Фото: в Украине объявлена массгтабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

По всей территории Украины этой ночью, 30 апреля, была объявлена воздушная тревога. Она связана со взлетом в России МиГ-31К, который может нанести удары с использованием аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Военные предупредили, что был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ.

Отметим, что данный самолет является носителем ракет типа "Кинжал". В связи с этим в Украине объявили масштабную воздушную тревогу.

Военные администрации в различных областях страны призывают жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Кроме того, добавим, что продолжается вражеская дроновая атака. Как проинформировали в Воздушных силах, несколько групп ударных БПЛА противника с востока движутся в сторону Харьковской области, курсом на запад.

Новость дополняется...

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Воздушная тревогаРакетная атака