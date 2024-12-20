В Украине масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Обстрел Украины 20 декабря

Этой ночью российская армия выпустила по Украине 65 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Также оккупанты нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" и управляемой авиационной ракетой Х-59/69.

Силы ПВО уничтожили 40 дронов, еще 20 беспилотников локально потеряны. Противовоздушная оборона работала в Курской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Также утром 20 декабря россияне выпустили по Киеву пять баллистических ракет. Все ракеты удалось сбить, но в пяти районах упали обломки.

Больше всего повреждений в Голосеевском районе Киева. Там повреждены бизнес-центр, автомобили, дома, костел и тепломагистраль. В результате атаки погиб человек и 12 получили ранения. Больше о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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