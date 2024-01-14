В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине сегодня, 14 января. В России взлетел истребитель МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины в 12:30.
Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности по всей стране. Известно, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома Моздок.
Украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги.
Обновлено в 13:00
По Украине пошли отбои воздушной тревоги из-за МиГ-31К.
Карта воздушных тревог по состоянию на 12:30
Напомним, что МиГ-31К является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения.
До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.
Вчера утром российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Воздушные силы сообщили, что было зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет, более 20 средств не достигли своих целей.
Во многих областях Украины были взрывы, работала ПВО. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской и Сумской областях, а в Чернигове упали обломки ракеты.
Больше о том, что известно о вчерашней массированной атаке - в материале РБК-Украина.
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