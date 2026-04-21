В Украине массово завышали тарифы на коммуналку: вернут ли потребителям деньги

Госпродпотребслужба подвела итоги проверок по формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги за январь-март 2026 года. Почти каждая инспекция выявила несоблюдение законодательства в сфере ценообразования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Главное:
В течение первых трех месяцев года специалисты провели 88 внеплановых проверок по соблюдению законодательства в сфере государственных регулируемых цен. Как отмечают в ведомстве, нарушения установили в 86 случаях.
"По результатам проведенных проверок в 86 случаях (97,7%) установлены нарушения требований действующего законодательства в сфере ценообразования", - говорится в сообщении.
По итогам проверок было принято 22 решения о применении административно-хозяйственных санкций на сумму 862,9 тыс. грн.
Также специалисты выдали 77 предписаний, обязывающих поставщиков привести тарифы в соответствие с нормами закона. Отдельные штрафы получили и должностные лица.
Что касается возмещения гражданам, то ситуация следующая:
В ведомстве отмечают, что сейчас все меры государственного надзора на рынке ЖКУ осуществляются только после обращений потребителей. Во время инспекций рассматриваются только те конкретные вопросы, на которые жаловались граждане.
