В Украине мамам с детьми с инвалидностью помогут найти работу: что известно о проекте

В Украине запускают проект, который поможет мамам с детьми с инвалидностью найти работу. Курс называется "Mom, work!" и начнется 23 июля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Соцпортал.
Мама ребенка с инвалидностью, глава ОО "Эпипросвита" и предпринимательница Ния Никель рассказывает, что в Украине 80% мам воспитывают детей с инвалидностью самостоятельно.
"Мужчины почему-то считают, что могут просто идти. Это конечно сильно изменилось с начала войны, поскольку мужчины начали вспоминать о своих детях с инвалидностью для отсрочек, но это другая история", - отмечает она.
Ния также добавляет, что пока в их организации была открыта анкета об отдаленной работе, они получили 1 200 заявок от мам детей с инвалидностью.
Таким образом женщина делает вывод, что примерно 130 000 мам паллиативных детей нуждаются в работе и финансах.
Среди основных препятствий, мешающих женщине с ребенком с инвалидностью выйти на работу, Ния Никель называет такие:
По словам основательницы, проект поможет мамам подготовиться, научит составлять резюме, чтобы заинтересовать работодателя.
На курсе участницы рассмотрят четыре лекции:
После завершения курса самые активные участницы получат индивидуальные разборы своих резюме и консультации от карьерной консультантки.
А в конце курса мамы смогут пройти несколько виртуальных собеседований с реальными работодателями, чтобы отточить навыки и приблизиться к реальному трудоустройству.
В конце всем участницам также выдают сертификат об успешном прохождении обучения. Курс бесплатный.
Заполнить анкету для участия можно по ссылке.
Напомним, мы объясняли, почему работодателям "выгоднее" брать на работу женщин, чем мужчин.
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