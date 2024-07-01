Почему компаниям "выгоднее" брать на работу женщин, чем мужчин: ответ рекрутингового агентства

В связи с дефицитом кадров на рынке труда женщины начинают овладевать теми профессиями, которые раньше были сугубо мужскими. В общем, работодателя стало выгоднее трудоустраивать именно женщин, поскольку это гарантия не потерять сотрудников в ходе мобилизации.

По словам Владислава, многие их коммерческие клиенты среди бизнеса или общественного сектора, заказывающие рекрутинг под ключ, просят искать конкретные должности женщин.

"Прежде всего, потому что это гарантия, что эта должность будет закрыта по крайней мере до момента, пока не будет обязательного призыва женщин в Украине. Я не думаю, что он будет, но конечно для работодателя стабильность важна", - объясняет Грезев такую тенденцию.

Еще один фактор поиска женщин - это необходимость бронировать сотрудников. Если у бизнеса или организации такой возможности нет, тогда будут прибегать к такой гендерной дискриминации, а именно - чаще будут искать на работу женщину, чем мужчину.

"В последнее время таких просьб все больше. Это очевидно не публичная просьба, потому что согласно закону дискредитировать в вакансиях по полу нельзя. Но когда есть какие-то пожелания от клиентов, кроме прочего, это тоже может быть аспект", - отмечает основатель рекрутингового агентства.

На какие должности берут женщин в армию

Владислав Грезев говорит, что женщины могут занимать много должностей. В частности, если речь идет о боевых, тогда женщина должна отвечать требованиям по физической подготовке.

В то же время, существуют подразделения, которые неохотно принимают женщин в коллектив.

"Однозначно существуют подразделения, где командиры не готовы укомплектоваться женщинами. На это у них разные причины, объяснения. Не буду оценивать это, но однозначно есть такие подразделения", - рассказывает Владислав.

В противоположность есть и подразделения, которые наоборот открыты женщинам, поэтому это культурный аспект, считает Грезев. По его мнению, со временем все адаптируются к новым тенденциям, которые диктуют обстоятельства и время.