В Украине на максимальную мощность вывели семь активных энергоблоков, - "Энергоатом"

До этого генерация атомных энергоблоков на максимальной мощности была ограничена условиями рынка. Выход на максимум прибавил украинской энергосистеме 300 МВт мощности. Суммарная мощность атомной генерации составляет 6400 МВт.

"Завершены перегрузки и ведутся пусковые операции на еще одном энергоблоке, который в скором времени также будет включен в работу", - заявили в "Энергоатоме".

Подготовка к зиме

Напомним, прошлой осенью и зимой российские оккупанты регулярно проводили массированные удары по Украине. Их целью была энергосистема.

В результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры по всей Украине вводили графики отключений света.

Ранее Министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что в Украине восстановили практически все тепловые электростанции, которые россияне повредили ракетными ударами.

К тому же, в связи с угрозой ударов по энергетике украинцев предупреждают о возможных графиках отключения света осенью и зимой 2023-2024. Причем в некоторых областях уже началась разъяснительная кампания.

Более подробно о том, где уже подготовили графики и как они будут выглядеть, - вматериале РБК-Украина.

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