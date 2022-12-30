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По Украине раздавалась масштабная воздушная тревога: что известно на этот момент

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Киев, Пятница 30 декабря 2022 11:58
По Украине раздавалась масштабная воздушная тревога: что известно на этот момент Фото: по Украине 30 декабря раздавалась масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 30 декабря на второй день после массированной ракетной атаки была снова объявлена масштабная воздушная тревога.

Все что известно об угрозе с воздуха на этот момент - читайте в материале РБК-Украина ниже.

12:24. Пошли отбои по ряду областей

По Украине раздавалась масштабная воздушная тревога: что известно на этот момент

12:12. Оккупанты обстреляли один из городов в Черниговской области, есть жертва

По словам заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко, речь идет о Семеновке.

"Оккупанты обстреляли населенный пункт, предположительно применив ствольную артиллерию. Зафиксировано три прилета. В городе исчезла электроэнергия. Сейчас известно об одном погибшем. Информация уточняется", - написал он.

12:10. В Черниговской области сбили российский беспилотник "Орлан"

"Воздушными Силами в Черниговской области сбит "Орлан" московитов", - сообщает ОК "Север".

Обновлено. Воздушная тревога объявлена во всех областях

По Украине раздавалась масштабная воздушная тревога: что известно на этот момент

По состоянию на 11:58 карта воздушных тревог выглядит так:

По Украине раздавалась масштабная воздушная тревога: что известно на этот момент

Украинцев предупредили о повторных ударах РФ

Отметим, вчера во время вечернего обращения президент Владимир Зеленский предупредил о новой возможной попытке РФ погрузить страну во тьму на Новый год.

"Осталось два дня этого года. Возможно, оккупанты планируют очередными ударами по нашим городам заставить нас страдать", - заявил Зеленский.

Ракетный удар 29 декабря

Напомним, что вчера, 29 декабря, Украина оказалась под массированным ударом РФ.

Враг атаковал украинские города беспилотниками, крылатыми ракетами Х-101/Х-555, Х-22, Х-32, "Калибр" и С-300.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего россияне во время атаки выпустили по Украине 70 ракет, впрочем, наши бойцы приземлили 58 вражеских ракет.

При этом этой ночью оккупанты пытались атаковать Украину иранскими дронами Shahed, но силы ПВО сбили все 16 беспилотников, выпустивших врагом.

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